“Waarom niet opnieuw een handelsbeurs inrichten?” vdt

29 januari 2019

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) pleitte op de viering van 50 jaar Unizo Hageland voor een herinrichting van de handelsbeurs. Die tweejaarlijkse activiteit van de ondernemersvereniging in de fruitveiling van Glabbeek was vroeger een groot succes. “Bij deze doe ik een warme oproep aan het huidige bestuur van Unizo Hageland om met de steun van onze gemeente opnieuw een handelsbeurs in onze regio te organiseren. De nieuwe evenementenhal Hangaar 44 stellen we alvast graag gratis ter beschikking voor een evenement waar alle ondernemers uit de regio het beste van zichzelf kunnen presenteren”, aldus Reekmans.