‘Vriendelijkste handelaar 2018’ is slagerij Bart en Nathalie vdt

21 februari 2019

15u34 0

Handelsgids heeft de jaarlijkse prijs van ‘Vriendelijkste Handelaar 2018’ uitgereikt. De laureaten in Glabbeek voor deze prijs waren dit jaar: klusjesdienst Bert Gilbert uit Bunsbeek, loodgieter Guy Peeters uit Attenrode-Wever en slagerij Bart en Nathalie uit Kapellen. In aanwezigheid van eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) en Miss België werd slagerij Bart en Nathalie uitgeroepen tot winnaar. Ook vorig jaar wisten zij deze titel in de wacht te slepen.