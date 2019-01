“Vechtersbazen zijn niet welkom in Glabbeek!” Vanessa Dekeyzer

02 januari 2019

13u51 0 Glabbeek Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) drijft zaterdag de controle van de veiligheidsdiensten en van de politie op in en rond zaal Glazuur. Aanleiding is de vechtpartij op de parking van de feestzaal tijdens oudejaarsnacht. “Bendes uit Leuven en Tienen komen blijkbaar naar hier afgezakt om te vechten. Dat kunnen we niet toelaten.”

“De politie heeft dinsdagochtend rond 3.30 uur melding gekregen van een vechtpartij met een dertigtal personen”, vertelt burgemeester Reekmans. “De feiten deden zich voor op de parking van De Glazuur en moeten toch overlast veroorzaakt hebben, want rond die tijd hebben we van de buren vier klachten over nachtlawaai binnen gekregen.”

Er werd ook melding gemaakt van schade aan wagens op de parking van De Glazuur , maar voorlopig zijn er geen schadeclaims binnen gekomen, bevestigt burgemeester Reekmans. “Mochten mensen toch nog een melding willen doen, kan dat uiteraard via de wijkpost van de politie.”

Zaterdag staat er opnieuw een fuif gepland in De Glazuur, de Katerfuif. Tijdens een vorige editie zorgde die fuif voor veel ellende, toen tientallen gevels en wagens beklad werden met graffiti. “Het is duidelijk dat fuiven niet thuishoren in een woonbuurt”, reageert Peter Reekmans. “Vandaar dat we nu de evenementenhal aan de afgelegen OCMW-site aan het bouwen zijn. Dat zal een hele verbetering zijn voor de mensen van het dorp. Bovendien voorzien we aan die evenementenhal camera’s binnen en buiten, zodanig dat meer controle hebben.”

Om overlast aanstaande zaterdag tegen te gaan, neemt de burgemeester extra maatregelen. “In overleg met de organisatoren, die steeds hun uiterste best doen om alles in goede banen te leiden, gaan we de security in de zaal en op de parking opdrijven en zullen er extra politiepatrouilles zijn. De vrees bestaat dat de vechthanen opnieuw naar Glabbeek zullen afzakken. Het gaat om dezelfde mensen, die onlangs nog aan de sporthal van Waanrode keet gingen schoppen. Dankzij de camerabewaking is het grootste deel van de groep geïdentificeerd. Als deze mensen zaterdag opduiken en we kunnen hen bij de lurven pakken, zal ik voor hen een verbod instellen, zodat die mensen niet meer op fuiven in Glabbeek toegelaten zijn. Als deze bende vechtersbazen keet willen schoppen, kunnen ze dat voor mijn part in de bos gaan doen, maar mijn dorp komen ze niet meer binnen.”