"Uitbreiding kmo-zone duurt te lang" GLABBEEK ZET SAMENWERKING MET INTERLEUVEN STOP EN ONTWIKKELT SITE ZELF VANESSA DEKEYZER

07 augustus 2018

02u29 0 Glabbeek De uitbreiding van de kmo-zone aan de Craenenbroekstraat duurt te lang. De gemeente beslist dan ook om niet langer met Interleuven samen te werken en de ontwikkeling ervan op zich te nemen. "Als je weet dat er zoveel werkloosheid is in de regio en dat er veel bedrijven willen uitbreiden maar geen grond vinden, dan moet je nú handelen", klinkt het.

Tijdens de gemeenteraad van 30 december 2013 werd er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de gemeente Glabbeek en Interleuven voor de realisatie van het project 'Bedrijventerrein Craenenbroekstraat', dat bestaat uit de ontwikkeling en het beheer van het bedrijventerrein aan de Craenenbroekstraat en de heraanleg van de Craenenbroekstraat. Aan die samenwerking komt nu een einde. "We hebben verschillende keren bij IL aangedrongen om het vooruit te laten gaan, maar tot op vandaag komt er geen schot in de zaak. Vandaar dat we beslist hebben om het dossier over te nemen."





Er ligt een plan klaar om de kmo-zone met acht nieuwe ambachtelijke bedrijven uit te breiden en de groei van de fruitveiling mogelijk te maken. "Zonder dit plan zou de fruitveiling die al sinds 1946 in Glabbeek gevestigd is, op termijn verdwijnen in deze regio", benadrukt schepen Reweghs. "Voor de acht nieuwe bedrijfsgronden kwamen er intussen zeker al meer dan twintig geïnteresseerde bedrijvsleiders langs, maar slechts een negental firma's komen in aanmerking."





Niet geïnformeerd

CD&V onthield zich bij de stemming over de stopzetting van de samenwerking met IL. "We vinden het spijtig dat de meerderheidsfractie onvoldoende rekening houdt met de sterke deskundigheid en de jarenlange ervaring van Interleuven om zo'n waardevol project tot een goed einde te brengen", klinkt het. "Bovendien zal de afrekening van de gemaakte kosten bij IL, na bijna een hele legislatuur van samenwerking, vermoedelijk zeer hoog zijn. Neem daar nog eens de grote uitgaven voor de gemeente om dit project in eigen beheer uit te werken. Tenslotte betreuren we het ook dat we niet geïnformeerd zijn over de voortgang van het project."





Als uitloper van het dossier pleit schepen Reweghs voor de aanleg van bedrijvenzones over de grenzen heen door de hervormde provincies. Lowie Steenwegen van SAMEN-Groen benadrukt dat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) vandaag al een actief beleid voert inzake bedrijventerreinen. "Maar we steunen de visie dat het economisch beleid beter op regionaal niveau gevoerd wordt. Dan kan de klemtoon meer gelegd worden op samenwerking en clustering, wordt de ontwikkeling goedkoper en kunnen de regionale bedrijventerreinen ook via de spoorweg en beter met het openbaar vervoer bediend worden."