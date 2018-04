"Schaf voetweg 18 niet af!" 19 april 2018

02u26 1 Glabbeek Oppositiepartij SAMEN pleit voor het behoud van buurtweg 18 . Die loopt door het vroegere militair domein De Vaint, waar nu de bouw van een revalidatiecentrum gepland staat. "De gemeente wil deze weg tussen Glabbeek en Attenrode nu afschaffen, maar wij verzetten ons daartegen", reageert raadslid Lowie Steenwegen.

"Delen van de verbinding zijn fysiek niet herkenbaar maar zijn nog steeds een openbare weg", gaat Lowie verder. "De weg is bovendien aangeduid als prioritair te herstellen in het Trage Wegen Plan uit 2012. Dat is er gekomen na uitgebreid onderzoek en veel overleg. SAMEN wil dat de conclusies van het rapport gerespecteerd worden. Een veilige en rechtstreekse verbinding tussen Attenrode en Glabbeek voor voetgangers en fietsers is nog steeds zinvol. We zien ook eventueel de opportuniteit om de weg te verplaatsen en deze als toegangsweg naar de campus te benutten."





Geen enkele meerwaarde

De afschaffing van de bewuste trage weg werd uiteindelijk met vijftien stemmen en één tegenstem van SAMEN goedgekeurd. "Het gaat hier om een trage weg die schuin door drie loodsen op het domein loopt en geen enkele meerwaarde heeft. Deze is trouwens al meer dan 30 jaar in onbruik. Wat SAMEN voorstelt om deze te verplaatsen, heeft geen zin, want er ligt al een weg, die dezelfde verbinding maakt, op 100 meter ervan, die wel behouden blijft als toegangsweg. Het plan uit 2012, van de vorige legislatuur dus, gaf enkel een richting aan. CD&V, die het opgesteld heeft, gaat nu ook akkoord met de afschaffing van deze trage weg."





