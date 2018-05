"Knallen op WK rolstoelhockey!" SEPPE EN ZIJN PLOEGMAATS VERDEDIGEN ONZE DRIEKLEUR IN ITALIË VANESSA DEKEYZER

16 mei 2018

02u30 0 Glabbeek Seppe Hemerijckx (22) zit al zijn hele leven in een rolstoel, wat hem evenwel niet belet om sport op het hoogste niveau te beoefenen. Welk niveau, vraagt u? Het niveau dat hem een selectie voor het WK Powerchair Hockey opgeleverd heeft, in september in Italië. "Hopelijk kunnen we ons landje fier maken!"

Seppe mag dan aan een spierziekte lijden, een uitdaging gaat hij niet uit de weg. Dat bewees hij al door aan de hogeschool te gaan studeren. Om dat te kunnen doen, moest hij wel Ive Peeters als persoonlijk assistent in de arm nemen. "Maar ik vind het niet erg om afhankelijk te zijn van andere mensen", vertelt hij. "Het is net door mijn beperking dat ik al fantastische mensen heb mogen ontmoeten. Bovendien heb ik zo ook een geweldige sport ontdekt: elektrische rolstoelhockey."





Die sport beoefent Seppe intussen al elf jaar. "Ik ben ermee begonnen op internaat, en daarna ben ik toegetreden tot Somival in Waregem. Dat is niet bij de deur, maar dichter in de buurt vind je helaas geen club. Ik probeer al enige tijd om hier in de regio toch een afdeling uit de grond te stampen, maar dat is niet zo evident. Dus bij deze doe ik een warme oproep naar mensen met een beperking die graag elektrische rolstoelhockey spelen om met mij contact op te nemen. Wat accommodatie betreft, zijn er gesprekken met de gemeente Glabbeek om de toekomstige evenementenhal te gebruiken."





Als de studies het toelaten, trekt Seppe één keer per week naar Waregem om te trainen. "Daar was ik eerst een wisselspeler in de tweede ploeg, maar in 2013 promoveerde ik naar de eerste ploeg. De echte boost kwam er toen ik na lang sparen een elektrische sportrolstoel kon aanschaffen. Die is veel wendbaarder en biedt meer bescherming. Dat is ook nodig, want een botsing is nooit uitgesloten."





Sterke tegenstanders

Dankzij zijn groei in het spel werd Seppe onlangs geselecteerd voor het Belgian National Team Powerchair Hockey, dat in september aantreedt op het WK in Italië. "Dat is een heel grote eer! Samen met mijn ouders ben ik nu al de nodige voorbereidingen aan het treffen, want gezien mijn situatie is het natuurlijk een hele onderneming. Maar het komt wel goed en ik kijk er ongelooflijk naar uit. We moeten het in een eerste poule opnemen tegen Duitsland, Australië en Denemarken. Of we het kampioenschap zullen winnen, weet ik niet. Vooral Nederland heeft een heel sterk team. Maar ook wij gaan knallen!"





Seppe hoopt dat de deelname aan het WK ook wat media-aandacht krijgt. "Elektrische rolstoelhockey is geen paralympische discipline omdat er een elektrische rolstoel bij komt kijken. Daardoor is de aandacht heel beperkt en ook wat subsidies betreft liggen we in de onderste schuif. Maar ik vind dat elke sport aandacht verdient, op welke manier je ze ook beoefent."