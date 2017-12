"Kerst thuis vieren, dat zat er niet in. Maar Matthias lééft" ECHTGENOTE SCHEPEN OPENHARTIG OVER ZWARE STRIJD SINDS HERSENBLOEDING VANESSA DEKEYZER

02u24 0 Bollen Schepen Matthias Mertens met zijn echtgenote Cindy Willems, hier op archiefbeeld. Glabbeek "Het gaat niet super, maar het gáát. En dat is eigenlijk al het mooiste kerstcadeau dat ik me kon indenken." Aan het woord is Cindy Willems, vrouw van eerste schepen Matthias Mertens. Na maanden aan het ziekenbed van haar man, die getroffen werd door een zware hersenbloeding, praat ze nu openhartig over hun zware strijd. Omdat vele mensen willen weten hoe het met de populaire schepen gaat. "Kerst thuis vieren zat er dit jaar nog niet in. Maar Matthias lééft."

In maart werd de 45-jarige schepen plots getroffen door een zware hersenbloeding. Het gebeurde tijdens een welverdiende vakantie die Matthias en Cindy doorbrachten in het Arabische emiraat Ras-al-Khaimah. "We gaan daar graag heen omdat Matthias aan reuma lijdt, en de warmte daar een helend effect op heeft", vertelt Cindy. "Wat me dit jaar wel opviel, was dat hij tijdens de zeven uur durende vlucht wakker bleef. Normaal valt hij in het vliegtuig altijd als een blok in slaap. En hij klaagde ook over hoofdpijn, terwijl hij daar doorgaans zelden last van heeft. Maar op dat moment sta je daar niet bij stil. Daar begin je pas achteraf over na te denken."





Op de derde dag van de vakantie zat Matthias aan de rand van het zwembad. "Ik was binnen een handdoek gaan halen, toen ik hem hoorde roepen. Hij was elk gevoel in de linkerzijde van zijn lichaam plots kwijt, waardoor hij voorover gevallen was. Matthias was nog bij bewustzijn, maar klaagde over felle hoofdpijn. Medewerkers van het hotel hebben meteen de hulpdiensten gebeld, die hem naar het ziekenhuis gebracht hebben - gelukkig slechts vijf minuten verderop. Al die tijd kon hij met me praten, maar ik merkte wel dat hij steeds minder besefte wat er rondom hem gebeurde."





De ernst van de situatie drong ook bij Cindy niet meteen door. "Tot de chirurg me vastpakte en de scan van Matthias' hoofd toonde. Ze zei me dat hij in levensgevaar verkeerde en dat een operatie hoogdringend was. Zeven uur heeft die ingreep geduurd. Zeven helse uren. Ik dacht dat ik hem kwijt was... De opluchting was immens toen ik hem terugzag, ook al hebben ze hem meteen in coma gebracht. Uiteindelijk heeft hij een maand in het ziekenhuis in Ras-al-Khaimah gelegen. Ik ben geen seconde van zijn zijde geweken, enkele vrienden en familieleden zijn ons daar komen steunen. Er kwam zelfs nog meer steun van de mensen uit het hotel waar we verbleven. Ook andere families en patiënten boden hulp aan. Zo vond ik bijvoorbeeld onderdak en kreeg ik eten."





Joris Huysmans

Quarantaine

"De repatriëring naar België was geen geschenk", vervolgt Cindy. "We vlogen naar Parijs, met Matthias die enkel op een draagberrie vastgemaakt was. Vervolgens werd hij met een ziekenwagen overgebracht naar Gasthuisberg Leuven, waar ze hem in quarantaine geplaatst hebben. Hij is dan nog enkele keren geopereerd (dertien keer in totaal, red.). Het was een zware periode... Soms zakte de moed echt in mijn schoenen, maar Matthias spartelde er steeds opnieuw door. Nooit heb ik beseft dat hij zo'n vechter zou zijn."





De schepen wacht nog een lange revalidatie. Zo is zijn linkerkant nog altijd verlamd. "Hij moet veel opnieuw leren, zoals eten en drinken, dingen vastpakken,... Maar hij gaat vooruit. In het begin leefde hij van sondevoeding, kon hij zijn ogen niet openhouden en herkende hij mij amper. Vandaag praat hij met mij zoals vroeger. Ook zijn humor is er niet bij ingeschoten - we lachen heel wat af. We beseffen allebei wel goed dat het nooit nog zoals vroeger wordt. Maar we houden zielsveel van elkaar en dat houdt ons recht."





Terugkeer naar politiek

De politieke toekomst van Matthias is voorlopig nog onduidelijk. "Ik denk wel dat hij ooit zal willen terugkeren. In zijn gesprekjes met burgemeester en vriend Peter Reekmans wordt er altijd druk gepraat over wat er in Glabbeek gebeurt. Ook Hans Hendrickx, zijn vervanger en één van zijn beste vrienden, houdt hem op de hoogte van het reilen en zeilen in de thuisbasis. Zo blijft hij toch verbonden met de mensen van Glabbeek."





Voor Matthias zelf is een interview geven nog te vermoeiend. "Hij zou alles nu al opnieuw willen doen, maar dat gaat helaas nog niet. 'Thieu' is altijd een sociaal persoon geweest, dus aan een bed gekluisterd zijn, is niet evident voor hem. Gelukkig komen de vrienden naar hem toe. We hebben sinds zijn opname in Gasthuisberg een beurtrol ingevoerd, zodat er bijna altijd iemand bij hem is. Die beurtrol wordt ook nog altijd gevolgd, wat bewonderenswaardig is. Ik ben iedereen ontzettend dankbaar voor de steun en de hulp. Ongelooflijk veel mensen komen me vertellen wat 'Thieu' voor hen betekend heeft - en nog altijd betekent. Zij willen nu iets voor hem doen. Dat is ontzettend lief en wanneer ik al die warme verhalen hoor, kan ik alleen maar zeggen dat ik ontzettend fier ben op mijn man. De kerstdagen worden moeilijk, maar voor ons is er maar één weg, en dat is die vooruit."