'Groenste energiegemeente van Vlaanderen' 09 mei 2018

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) feliciteerde het gemeentebestuur van Glabbeek in een brief voor zijn inspanningen voor meer groene energie. De gemeente beschikt over 78,7 zonnepaneleninstallaties per duizend inwoners en zit daarmee in de kop van het peloton in Vlaanderen. "Heel wat inwoners investeren al bewust in groene energie, maar ook het gemeentebestuur trekt resoluut deze kaart", reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Zo werden al zonnepanelen geplaatst op de daken van de gemeentelijke sporthal en de nieuwe gemeenteschool en ons toekomstig project op de Vaint maakt van Glabbeek waarschijnlijk binnenkort de 'groenste energiegemeente in Vlaanderen'. Na het asbestvrij maken van de loodsen, verhuren we de daken aan een groen energiebedrijf."





Het project omvat de plaatsing van ruim 10.000 zonnepanelen op een totale dakoppervlakte van 17.200 vierkante meter. "Hiermee kan een op drie, of 800 gezinnen van de ruim 2.400 gezinnen uit onze gemeente voorzien worden van groene elektriciteit", aldus Reekmans. "Door samen te werken met een energiebedrijf zullen ook alle inwoners kunnen participeren in het project. De gemeente zal de daken enkel verhuren op lange termijn en moet dus niets investeren in de zonnepanelen. Tegelijk zal de energiefactuur van de gemeente fors dalen." (VDT)