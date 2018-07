"Glabbeek asbestvrij voor 2019" AANNEMER AANGESTELD OM GEMEENTEDOMEIN DE VAINT TE ZUIVEREN VANESSA DEKEYZER

25 juli 2018

02u32 0 Glabbeek Het Autonoom Gemeentebedrijf AGB Glabbeek heeft zopas een aannemer aangesteld voor het asbestvrij maken van het gemeentelijk domein De Vaint langs de Steenbergestraat in Glabbeek. Begin september start de renovatie van vier loodsen. Ze krijgen allemaal nieuwe daken en een ervan wordt omgetoverd tot een evenementenhal.

"Voor het asbestvrij maken en het vernieuwen van de daken van de loodsen hadden we een budget van ruim 810.000 euro voorzien. Van de zeven aannemers die een prijs indienden, was de offerte van aannemer S.B.M.I uit het Waalse Ghlin met 621.000 euro, inclusief btw, de goedkoopste", zegt schepen van AGB en Patrimonium Hans Hendrickx (Dorpspartij). "Dat is dus 189.000 euro onder de raming, wat een financiële meevaller is. De verbouwing van de evenementenhal werd ook binnen de raming toegewezen aan de firma Schoofs die eerder al de nieuwe gemeenteschool bouwde."





In het gemeentelijk asbestafbouwplan 2016-2030 was oorspronkelijk voorzien dat het gemeentelijk domein voor 2030 asbestvrij moest zijn."Maar we klaren deze klus nog voor het einde van deze legislatuur", aldus een trotse Hans. "Glabbeek zal een van de eerste gemeenten zijn die heel zijn patrimonium voor eind 2018 volledig asbestvrij zal hebben gemaakt. Begin dit jaar werd ook al de loods met asbest van het gemeentelijk containerpark afgebroken en vervangen door een nieuw openlucht containerpark. En eind dit jaar worden de twee loodsen uiterst rechts op het domein afgebroken om plaats te maken voor de bouw van de nieuwe medische herstelcampus. We zorgen er bovendien voor dat een oud militair domein dat er jaren verloederd bijlag, eindelijk een mooie toekomst krijgt en vooral zorgt voor een versterking van het aanbod van gemeenschapsfuncties in ons dorp. De nieuwe evenementenhal en het medisch herstelverblijf zijn beiden een grote meerwaarde voor onze inwoners."





Nog werk aan de winkel

"We hebben als oppositie steeds krachtig gepleit voor het beperken van de publieke toegankelijkheid zolang de zeer sterk verweerde asbestgolfplaten op de loodsen liggen. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. Het verkeerspark is verplaatst en de KSJ is verhuisd", reageert Lowie Steenwegen van SAMEN-Groen. "Door dit verzet worden de asbesthoudende daken nu versneld verwijderd en daar zijn we uiteraard tevreden over. Maar we blijven eisen dat de speeltuin preventief gesloten wordt en dat de evenementenhal niet geopend wordt vooraleer alle asbesthoudende daken verwijderd zijn. En er is nog werk aan de winkel, want verschillende gemeentelijke gebouwen bevatten nog asbesthoudende materialen zoals de bib en het gemeentehuis en ook het militaire depot in Attenrode zou ook versneld asbestvrij gemaakt moeten worden."