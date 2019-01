“Geen enkele gemeentebelasting zal omhoog gaan.” vdt

07 januari 2019

In 2017 werd er op initiatief van schepen van Feestelijkheden Hans Hendrickx (Dorpspartij) voor het eerst een nieuwsjaardrink voor alle inwoners georganiseerd in Glabbeek. Intussen werd het een jaarlijkse traditie om deze inwonersreceptie in het begin van het jaar roterend te laten plaatsvinden in de verschillende deelgemeenten. Dit jaar was het dorpsplein van deelgemeente Bunsbeek het decor. In de houten kerststalletjes op het plein konden de ruim 600 aanwezige inwoners genieten van gezellige drank-en eetstandjes met jenever, glühwein, cava, warme chocolademelk en versnaperingen. In zijn toespraak had burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) het vooral over het ‘Glabbeek-gevoel’ en hoe belangrijk het is en blijft om in een klein bruisend dorp de inwoners regelmatig samen te brengen. Hij somde ook de belangrijkste accenten uit het nieuw beleidsplan 2019-2025 op waarin het nieuw gemeentebestuur voor maar liefst zes miljoen euro aan investeringen plant de komende zes jaar. De grootste investeringen gaan naar nieuwe fietspaden in tien straten, een nieuw gemeentehuis en verkeersveiligheid. “Ik beloof ook dat geen enkele gemeentebelasting voor de inwoners omhoog zal gaan en de schulden van de gemeente op het einde van deze legislatuur zelfs zullen dalen. Door marktbevragingen voor onder meer drinkwater en afval zal het nieuw gemeentebestuur deze facturen voor basisbehoeften voor de gezinnen binnenkort zelfs doen dalen”, besloot Reekmans.