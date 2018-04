"Fruitplukkers blijven maar 65 dagen" REM OP HUISVESTIGING SEIZOENSARBEIDERS NIET NODIG IN HAGELAND VANESSA DEKEYZER

07 april 2018

02u25 0 Glabbeek Nederlandse gemeenten gaan voortaan geen Oost-Europese sei-zoensarbeiders meer huisvesten, om overlast in woonwijken te beperken. In het Hageland stelt het probleem zich niet. "De fruittelers voorzien hier zélf onderkomens", zegt schepen Kris Vanwinkelen.

Enkele Nederlandse gemeenten zetten een rem op de huisvesting van arbeidskrachten uit Oost-Europa. Velen komen naar onze contreien als seizoensarbeiders in de fruitteelt. "Er zijn enkele grote verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische wetgeving rond seizoensarbeid", zegt Katrien Ceuleers,van fruitteler Veulemans in Kapellen en voorzitter van Gecoro Glabbeek. "Bij onze noorderburen lopen de contracten over de totale duur van de seizoensarbeidsperiode. Dat kan dus een volledig jaar zijn. Hier geldt een beperking van maximaal 65 werkdagen in de fruitteelt. Deze mensen gaan zich hier dus niet permanent vestigen."





Ceuleers en haar familie voorzien zelf verblijfsaccommodatie voor een groot deel van de medewerkers. "De overheid controleert hier extreem in. Tot drie keer per jaar krijgen we bezoek van verschillende instanties. De mensen allemaal in één huis proppen, is echt niet meer van deze tijd", zegt ze. Van overlast is er volgens haar geen sprake. "De mensen draaien perfect mee in het openbaar leven in het dorp en worden hier ook aanvaard."





Strenge normen

Volgens Luc Borgugnons uit Kersbeek, fruitteler en voorzitter van de nationale sectorvakgroep, is er geen huisvestingsprobleem in het Hageland. "De sector is hier steeds bezorgd om geweest", verzekert hij. "In België is het mogelijk voor seizoensarbeiders om op de bedrijven zelf te overnachten. Je moet dan wel voldoen aan de strenge normen van het Kataraktdecreet. Hierdoor zijn de aanwezige seizoensarbeiders toch al wat gespreid over de gemeente en is er steeds sociale controle van de fruitteler zelf."





Bij problemen treedt Wonen Vlaanderen samen met de huisvestingsdienst Hartje Hageland kordaat op, stelt burgemeester van Tielt-Winge, Rudi Beeken (Open Vld), vast. "Meestal gaat het om twee soorten van onwenselijk gedrag. Ofwel huurt iemand een woonst om er vervolgens met tien in te trekken om zo de huurprijs te kunnen delen. Ofwel deelt de eigenaar-huisjesmelker zijn pand ontoelaatbaar op om zo veel mogelijk huur te kunnen innen. Het gevraagd beleid bestaat hier met andere woorden al, maar dan zonder strikte quota."