“Elke kerk werkt en denkt voor zichzelf. Daar gaan we niet langer mee akkoord.” vdt

19 november 2018

Het gemeentebestuur van Glabbeek wil op heel korte termijn dat alle aparte kerkfabrieken opgaan in één centrale kerkraad voor alle parochies die actief zijn binnen de gemeente. Na deze fusie van alle aparte kerkfabrieken van Glabbeek, Zuurbemde, Kapellen, Bunsbeek, Attenrode en Wever, wenst de gemeente van de nieuwe kerkraad een inventaris te krijgen met alle noden aan het kerkelijk patrimonium op korte, middellange en lange termijn. “Er is vandaag al een centrale kerkraad, maar daarnaast bestaan hier nog aparte kerkraden per parochie. Wij willen dat die fuseren in één kerkraad”, verduidelijkt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Die moet dan een inventaris van de noden en een budget opstellen. Nu er nog steeds aparte budgetten per kerkfabriek, waarbij elke kerk voor zichzelf werkt en denkt. Daar gaan we niet langer mee akkoord. Het is tijd dat de kerkfabrieken de krachten bundelen, zodat er kan geïnvesteerd worden met een duidelijk meerjarenplan.”