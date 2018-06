"Dit is ronduit mensen pesten" VOETWEGENACTIVIST NAAR RECHTER VOOR 'ONZICHTBARE' WEG DIE DOOR HUIS LOOPT VANESSA DEKEYZER

19 juni 2018

02u28 2 Glabbeek Voetwegenactivist Marc Van Damme laat opnieuw van zich horen. Dit keer trekt hij samen met fervent wandelaar Bart Seghers van oppositiepartij SamenGroen naar de rechtbank voor de heropening van trage weg 43. Eén probleem: die weg loopt door de woning van het fruitbedrijf Stockx.

"Ik dacht dat de zaak eindelijk afgerond was en nu krijgen we dit?", reageert Gunther Stockx. "Twee jaar heeft het geduurd voor de afschaffing van de bewuste voetweg een feit was. Verschillende getuigenissen van oudere buren werden hierbij opgevraagd. Zij wisten niet dat de voetweg ooit had bestaan en wij al zeker niet toen we hier bijna 20 jaar geleden bouwden. De vrederechter schafte de weg dus drie jaar geleden af. Nu moet er blijkbaar nog een schrapping in de Atlas der Buurtwegen gebeuren, waardoor de zaak weer wordt opgerakeld. Ik maak mij er niet meer druk over en vertrouw op het gezond verstand van de rechtbank. Ik vrees dan ook niet dat mijn huis zal afgebroken worden. Dat zou al te gek zijn!"





Pestgedrag

In de gemeenteraad werd de voorlopige schrapping al goedgekeurd door de bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a en oppositiepartij CD&V. "Enkel de groene oppositiepartij Samen stemde tegen en hun partijlid Bart Seghers trekt nu samen met voetwegenactivist Marc Van Damme naar de rechtbank", maakt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) bekend. "De bestuursmeerderheid is niet onder de indruk van deze dagvaarding en zal op de gemeenteraad de definitieve schrapping van deze trage pestwegen goedkeuren. Trage wegen willen heropenen die al tientallen jaren niet meer bestaan en door de rechtbank zijn afgeschaft omdat ze door woningen, bedrijven en bouwgronden lopen, is ronduit mensen pesten."





Partij distantieert zich

Bij oppositiepartij SamenGroen distantieert men zich van de dagvaarding. "Bart Seghers, inderdaad lid van SamenGroen, treedt in de dagvaarding van tragewegenactivist Mark Van Damme als tweede verzoeker naar voor en dit in eigen naam. Hij maakt hier gebruik van zijn burgerrecht en brengt een eigen stem naar buiten", zegt Kris Lentacker, voorzitter SamenGroen.





Simpelweg verleggen

"Onze partij pleit voor een open dialoog rond trage wegen. Ze vormen veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers, spelen een belangrijke rol in natuurontwikkeling en hebben een recreatieve en historische waarde. We pleiten daarom voor het koesteren van deze wegen, maar inwoners moeten hun huis uiteraard niet afbreken. Een trage weg kan met een kleine inspanning simpelweg verlegd worden."