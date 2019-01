“Camera’s voor veiligheid, niét voor live uitzending gemeenteraad” vdt

16 januari 2019

15u45 0 Glabbeek De gemeente Glabbeek deed onderzoek naar de kostprijs van het live streamen van de gemeenteraad via de plaatsing van camera’s in de raadzaal. Hiervoor zou de raadzaal volledig moeten aangepast worden met een nieuwe installatie.

“We spreken dus snel over een investering van ruim 120.000 euro”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Dat gaan we dus niet doen, want voor dit fors bedrag kopen we in Glabbeek trajectcontrole met ANPR-camera’s aan, die we gaan plaatsen in de drie schoolomgevingen in de kernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen. De kostprijs van deze camera’s die de verkeersveiligheid aan de scholen en de veiligheid van ons dorp in het algemeen ten goede komen, bedraagt 130.000 euro.”

Geluidsopname

Er komt in Glabbeek wél een nieuwe geluidsinstallatie met microfoons voor elk raadslid, waarbij een volledige geluidsopname gemaakt wordt van alle tussenkomsten en waarvan het geluidsfragment achteraf door elke inwoner kan beluisterd worden via de gemeentelijke website. Dit vergt een investering van 15.000 euro. Inwoners die de gemeenteraad live willen volgen, blijven welkom op de publieksbanken van de gemeenteraad. De eerstvolgende raad vindt morgen plaats.