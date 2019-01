“Bijna de helft van onze investeringen wordt bekostigd met subsidies” Vanessa Dekeyzer

10 januari 2019

14u28 0 Glabbeek Glabbeek slaagt erin om bij na drie miljoen subsidies van de hogere overheden naar deze kleine Hagelandse gemeente te halen. Hiermee kan het Dorpspartij-bestuur maar liefst de helft van haar geplande investeringen voor de komende zes jaar betalen. De grootste brok subsidies gaat naar nieuwe fietspaden.

Glabbeek is al klaar met haar volledig financieel berekend gemeentelijk beleidsplan. Dat komt ter goedkeuring op de gemeenteraad van 17 januari. In dit plan staan alle investeringen en initiatieven voor de komende zes jaar. “De kostprijs van alle geplande investeringen tussen 2019 en 2025 is geraamd op 6 miljoen euro en bijna de helft ervan wordt gefinancierd met Europese, federale, Vlaamse en provinciale subsidies”, zegt burgemeester Peter Reekmans.

“Doordat de Dorpspartij de enige partij was die met een volledig financieel berekend verkiezingsprogramma, ‘Het Dorpsplan 2.0’, naar de kiezer trok, waren we met de opmaak van het nieuw beleidsplan zeer snel klaar in Glabbeek”, gaat Reekmans verder. “Terwijl de meeste gemeenten de komende maanden heel wat tijd verliezen met de opmaak van een beleidsplan, kunnen we in Glabbeek al onmiddellijk van start gaan met heel wat grote projecten en de aanvraag van meerdere subsidiedossiers. Bovendien liggen de krijtlijnen al vast van ons financieel meerjarenplan 2020-2025, dat elke gemeente van de Vlaamse overheid verplicht dient op te maken. In plaats dus van 2019 als werkjaar te verliezen, wordt het eerste jaar in Glabbeek net het belangrijkste werkjaar van de legislatuur waar voor alle grote dossiers trouwens al de budgetten voorzien werden, waardoor we deze de komende weken al één na één kunnen opstarten.”

Voor de aanleg van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk met nieuwe fietspaden in tien straten haalt Glabbeek voor 1,6 miljoen euro Vlaamse subsidies naar Glabbeek. “Voor de aanleg van meerdere rioleringen en openbare werken trekken we voor ruim 600.000 euro Vlaamse subsidies aan”, aldus de Glabbeekse burgervader. “De vernieuwing van de straatverlichting met energiezuinigere slimme ledverlichting met een kostprijs van 380.000 euro financieren we integraal met middelen uit het toekomstfonds van de PBE (Fluvius), het gemeentelijk domein wordt volledig asbestvrij gemaakt met 200.000 euro subsidies uit het nieuw Vlaams asbestfonds en voor de herwaardering van verschillende trage wegen trekken we voor 30.000 euro provinciale subsidies aan.”

Ook voor de bestrijding van bodemerosie en wateroverlast komen 45.000 euro provinciale subsidies in Glabbeek aan. “En tot slot dienen we in totaal voor 15.000 euro subsidiedossiers in bij de Vlaamse overheid voor de verfraaiing van de speelplaatsen van de drie scholen in Glabbeek”, besluit Reekmans.