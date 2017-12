"Afschaffing voorrang van rechts veroorzaakt chaos" 02u25 0 Glabbeek Na N-VA roept nu ook oppositiepartij SAMEN op om de aangepaste voorrangsregels - voorrang van rechts werd afgeschaft - opnieuw te bekijken.

"De feiten tonen aan dat de wijziging van de voorrangsregels op onze gemeentewegen niet goed doordacht was", klinkt het. "Op talloze kruispunten werden de nieuwe verkeersborden niet correct geplaatst. Vaak worden ze na opmerkingen van inwoners gewijzigd en is de nieuwe situatie nog niet conform het verkeersreglement."





De lokale politie laat intussen weten dat de situatie overal correct aangepast werd. "Het is inderdaad zo dat extra belijning nog meer duidelijkheid zal brengen, maar die verfwerken kunnen pas bij beter weer uitgevoerd worden", vult burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan. "Wij horen regelmatig verhalen over ongevallen en 'bijna-ongevallen', maar tot op heden werd nog geen enkel ongeval echt genoteerd als een gevolg van de afschaffing van de voorrang van rechts. Het probleem is vooral dat weggebruikers de borden niet bekijken en blijven rijden zoals ze dat gewoon zijn. Maar het lezen van verkeersborden is nu eenmaal de belangrijkste regel die je op de openbare weg moet volgen. Veranderingen zijn vaak moeilijk, maar het went snel. Het is trouwens enkel de oppositie die tegen de afschaffing van de voorrang van rechts was. En dat wordt nu via sociale media opgeklopt." (VDT)