Zwembad wellicht maanden langer dicht 23 januari 2018

In december zijn de grote renovatiewerken van het zwembad gestart. Aanvankelijk zou het bad gesloten zijn tot begin februari. Nu stelt zich een ernstig probleem. "Tijdens de werken bleken de steunende dakbalken verrot en doorgezakt", vertelt sportschepen Annie Cool (CD&V). "De stabiliteit van het dak kwam in gevaar. Een architect zal nu een verslag opmaken dat moet uitmaken welke werken er nodig zijn: een volledige of gedeeltelijke vervanging van het dak. Dat verslag verwachten we binnen twee tot drie weken. Als er een nieuw dak moet komen, denk ik dat het bad zo'n extra vier maanden gesloten moet blijven." Oppositiepartij Open Vld mengde zich in het dossier. "Het verslag van beheerder Farys stelt dat de vervanging van het dak een maatregel is die de levensduur van het bad slechts beperkt verlengt. Er moet dus een studie komen om uit te vissen welke investeringen de levensduur kunnen garanderen voor minstens 20 jaar", aldus fractieleider Roland Defreyne. "Want een nieuw zwembad bouwen kan alleen als andere gemeenten mee investeren." (TVA)