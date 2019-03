Zware stalbrand in Zevekote BBO

26 maart 2019

09u26 0 Gistel In de Haelinckstraat in Zevekote woedde dinsdagmorgen een zware brand op een landbouwbedrijf. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen.

De brand ontstond iets voor 8 uur in een varkensstal. Buurtbewoners en passanten waren getuige van een grote rookpluim. De brandweer van Gistel, Leke, Koekelare en Middelkerke snelden ter plaatse. Ook de post Torhout kwam met versterking. Intussen is de brand onder controle. Het is voorlopig onduidelijk of er varkens aanwezig waren en of er varkens zijn omgekomen.