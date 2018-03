Zware brand vernielt bijgebouw 21 maart 2018

In de Provincieweg in Moere werd de brandweer gisteren rond 14.30 uur opgeroepen voor een zware brand in een losstaande achterbouw van een woning. Het vuur woedde al fel toen de bewoners de brand opmerkten. De brandweerploegen van Gistel en Oostende hadden het vuur snel onder controle, maar moesten extra alert zijn omdat het dak deels uit asbestplaten bestond. De achterbouw is ernstig beschadigd, maar de woning bleef gevrijwaard. In het bijgebouwtje wordt soms gekookt, misschien veroorzaakte een defect aan het gasfornuis de brand. De politie sloot tijdens de interventie de straat af in beide richtingen. Er vielen geen gewonden. (BBO)