Zware brand treft rijwoning langs Ellestraat: dak volledig verwoest MMB

12 april 2019

21u14 6 Gistel Langs de Ellestraat in Gistel is vrijdagavond even voor 21 uur brand uitgebroken in een rijwoning. De vlammen sloegen al snel door het dak. Er raakte niemand gewond.

Aanvankelijk was er enkel sprake van een kleine schouwbrand. Het vuur verspreidde zich echter snel naar het dak. Op korte tijd was er een vlammenzee ontstaan. De brandweerposten van Gistel en Oostende kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. De politie beveiligde de omgeving om nieuwsgierigen op veilige afstand te houden. De bewoners van het getroffen huis konden allen tijdig het pand verlaten. Nu al is duidelijk dat de schade groot is. Het dak is volledig verwoest. De brandweer stelde alles in het werk om omliggende huizen te vrijwaren en te vermijden dat de vlammen oversloegen. De situatie was relatief snel onder controle.