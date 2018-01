Zwangere bestuurster ongedeerd na ongeval 26 januari 2018

Op de Oostendse Baan in Gistel gebeurde gisterenmorgen rond 8.40 uur een kop-staartaanrijding tussen twee personenwagens. Beide bestuursters werden ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de twee betrokken bestuursters is namelijk zwanger. Uiteindelijk raakte niemand gewond en werden ook geen complicaties voor de zwangerschap vastgesteld in het ziekenhuis. Beide auto's werden wel getakeld omdat ze niet meer rijvaardig zijn. De brandweer stond in voor de opkuis van de rijweg. Tijdens het incident was een rijrichting afgesloten. (BBO)