Zoon aangehouden voor cannabisplantage, ouders vrijgelaten Bart Boterman

28 maart 2019

07u35 0 Gistel De onderzoeksrechter heeft landbouwerszoon en slager N.D. uit Moere aangehouden op verdenking van het houden van een cannabisplantage. Zijn ouders R.D. en F.J. werden niet voor de onderzoeksrechter geleid en gewoon vrijgelaten. Ze zouden niets van de plantage afweten.

Politie en brandweer stootten dinsdagmorgen op een cannabisplantage in de Haelinckstraat in Zevekote, nadat er brand uitbrak in een van de stallen. Zowel vader, moeder en zoon werden gearresteerd. Tijdens urenlange ondervragingen bleven de drie ontkennen dat ze van de plantage afwisten. “De loods werd verhuurd aan Nederlanders. Wij wisten niet wat zich er afspeelde”, was het relaas.



De speurders geloofden de ouders toen die hun onschuld bleven uitschreeuwen. Ze mochten beschikken en werden niet voor de onderzoeksrechter geleid. Woensdagnacht sliepen ze alweer thuis. Dat zoon N.D. niets van de bezigheden in de stallen afwist, lijkt voor de speurders en onderzoeksrechter wel erg ongeloofwaardig. N.D. zit momenteel in voorhechtenis en komt vrijdag voor de raadkamer.