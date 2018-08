Zomerfeest Zonnewijzer 16 augustus 2018

Lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer bestaat 30 jaar en houdt een groot Zomerfeest op maandag 20 augustus in zaal Zomerloos. Het feest start om 11.30 uur met een kippenfestijn en taart met koffie. Om 14 uur is er een optreden van Paul Bruna. Kaarten aan het onthaal in de Zonnewijzer. Voor het menu betaal je 15 euro, voor enkel koffie en taart 5 euro. (TVA)