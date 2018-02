Zevende inbraak in tien jaar in jeugdhuis Uzuz 20 februari 2018

02u30 0 Gistel In jeugdhuis Uzuz in de Brugsebaan in Gistel is zaterdagnacht voor de zevende keer in tien jaar ingebroken. Het was voorzitster Delphine Jonckheere (21) die de inbraak zondagnamiddag vaststelde.

"De achterdeur van ons jeugdhuis bleek geforceerd. De inbrekers namen de kluis, de kassa, de iPad en de geluidsmeter mee. Aan inkomsten is zo'n 250 euro verdwenen, maar dat is niet het grootste verlies. Die geluidsmeter is verplicht en kostte Stad Gistel zo'n slordige 1.500 euro. Allicht zullen we de nieuwe geluidsmeter nu uit eigen zak moeten betalen. Daarnaast moeten we een nieuwe kassa en kluis aanschaffen. We vermoeden dat het verlies rond de 3.000 euro schommelt. Zoiets kan een jeugdhuis missen als de pest. We zullen op zoek moeten gaan naar sponsors", vertelt Delphine.





Op de loer

De laatste klanten vertrokken zaterdagnacht rond 2.30 uur. Niet veel later werd het jeugdhuis afgesloten door de medewerkers.





"Maar buurtbewoners verzekerden dat het licht rond 3.30 uur nog brandde. Mogelijk lagen de inbrekers op de loer en staken ze zelfs het licht aan eens ze binnen waren", gaat Delphine verder.





Alarmsysteem

Ze deed aangifte bij de politie, die een onderzoek is gestart en het labo ter plaatse stuurde voor een sporenonderzoek. "Wie iets gezien heeft, meld dit dan aan de lokale politie Kouter. We zullen de schepen van Jeugd vragen om te investeren in betere beveiliging of een alarmsysteem, want dit kan zo niet langer. Het is voor een jeugdhuis sowieso al niet makkelijk om rond te komen, laat staan met inbraken zoals deze", zucht voorzitster Delphine. (BBO)