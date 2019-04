Zevekote en private Rietsbos decor voor 10.000 Stappenwandeling Timmy Van Assche

14 april 2019

16u18 0 Gistel Op maandag 22 april organiseert de Senioren Adviesraad de jaarlijkse 10.000 Stappenwandeling. De tocht kadert in het project Blijf Op Eigen Benen Staan (BOEBS).

De wandeling vindt plaats in deelgemeente Zevekote. Je kan kiezen tussen een tocht van 7 of 4 kilometer. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om deel te nemen aan een bewegwijzerde fietstocht van 21 kilometer in en rond Zevekote. De blikvanger van dit jaar in de BOEBS-wandeling is een fiets- en wandellus in het anders private Rietsbos. Deelname aan de wandel- of fietstocht bedraagt 2 euro. Inschrijven en starten kan vanaf 13.30 uur tot 15 uur in het ontmoetingscentrum in de Zevekotestraat 30A. Er zijn ook gezonde versnaperingen onderweg en muzikale animatie. “De Gistelse Senioren Adviesraad en Gistel Gezonde Gemeente starten op maandag 22 april ook met de bewegingsactie voor senioren”, meldt schepen Michel Vincke (sp.a). “Bij de diverse sportactiviteiten van de Gistelse seniorenverenigingen en het lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer kunnen de deelnemers op een spaarkaart stempels verzamelen. Wie een volle spaarkaart indient in de Zonnewijzer, maakt kans op een fruitmand.” De actie loopt tot 30 juni.