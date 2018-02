Wouter (18) zoekt getuigen na diefstal en zware klappen op Tott'emfuif 14 februari 2018

02u34 0 Gistel De 18-jarige Wouter Stael uit Moere is op zoek naar getuigen nadat hij in elkaar werd geslagen op de Tott'emfuif in Gistel op 3 februari. De jongeman lag vervolgens drie dagen in het ziekenhuis. "Ik voelde dat iemand mijn portefeuille stal uit mijn achterzak. Toen ik hem aansprak, kreeg ik verschillende klappen en stampen in het gezicht", getuigt Wouter.

De zware klappen die de eerstejaarsstudent Vastgoed en Landmeten aan HoGent incasseerde, dateren al van anderhalve week geleden. "Ik was vorige zaterdag samen met een vriend naar de Tott'emfuif in Zaal Zomerloos afgezakt. Midden in het feestgedruis voelde ik plots beweging in mijn achterzak. Toen ik mij omdraaide, rende iemand weg met mijn portefeuille. Toen ik aan zijn schouder trok en hem vroeg wat de bedoeling was, sloeg hij verschillende keren in mijn gezicht. Ik kreeg ook nog een karatetrap te verwerken. Het zag zwart voor mijn ogen en mijn neus bloedde hevig. Ik ben mijn kameraad gaan zoeken en begaf me naar de EHBO-post", vertelt Wouter.





Daar werd snel duidelijk dat een ziekenhuisopname zich opdrong. Wouters vader was toen al onderweg en bracht hem naar de spoedafdeling. Het verdict was niet min: een verschoven neustussenschot, een gebroken neusbeen en een gescheurd neusschelpje. Pas drie dagen later mocht Wouter het ziekenhuis verlaten. "Maar ruiken doe ik nog steeds bijna niet. Ik kon pas vorige maandag aangifte doen bij de politie omdat ik mijn medisch dossier van het ziekenhuis nog niet had. Op het politiebureau vroeg men of er getuigen waren, die misschien de identiteit van de dader kennen of weten hoe hij eruit ziet. Die heb ik niet, dus daarom doe ik een oproep. Gelieve verklaringen over te maken aan de politie", aldus Wouter.





De organisatie van de Tott'emfuif, de KSA van Gistel, neemt hij niets kwalijk. "Ik besef dat zij niet iedereen met een toegangsticket kunnen screenen. De security haalde nog iemand uit de zaal die aan de beschrijving voldeed, maar die persoon was het niet. Ze hebben best wel moeite gedaan om mij te helpen", besluit Wouter. Annemie Wittesaele, woordvoerster van de politiezone Kouter, bevestigt dat er een onderzoek loopt naar geval van diefstal met geweld. Die avond kwam de politie overigens nog tussenbeide voor een vechtpartij tijdens de Tott'emfuif. (BBO)