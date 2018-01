Word geen vrienden met 'Emiline': al één slachtoffer van 'sextortion' 23 januari 2018

02u32 0 Gistel De politie Kouter vraagt om niet in te gaan op vriendschapsverzoeken op Facebook van een zekere 'Emiline Verfaillie' uit Gistel. Zeker één Gistelnaar is slachtoffer van 'sextortion' en wordt afgeperst na webcamseks.

Op het eerste zicht lijkt het profiel van Emiline Verfaillie, volgens de politie een vals account, doodnormaal. De vrouw liep volgens haar profiel middelbaar in het Atlas Atheneum in Gistel. Daarna zou ze hebben gestudeerd aan het Platform voor Actuele Kunst (PAK) in Gistel. Dat zou bij inwoners van Gistel al een belletje moeten doen rinkelen. Het PAK is een kunsttentoonstellingsruimte en geen onderwijsinstelling. Volgens de politie stuurt Emiline Verfaillie ook vriendschapsverzoeken. Eens die zijn geaccepteerd, begint een vrouw te chatten en vraagt ze om videochat. "Eenmaal de videochat start, kleedt de jongedame zich uit en stelt zij voor om tot webcamseks over te gaan", zegt Annemie Wittesaele, woordvoerster van politiezone Kouter. "Hierbij wordt door de verdachte alles gefilmd. Daarna wordt het slachtoffer gechanteerd. De vrouw dreigt namelijk met het publiceren van het filmpje op de Facebooktijdslijn van het slachtoffer of op YouTube. Om dat niet te laten gebeuren, dienen er bitcoins betaald te worden." De politie heeft momenteel weet van één slachtoffer, uit Gistel. "Ga uiteraard niet in op dat vriendschapsverzoek of van gelijkaardige profielen", aldus Wittesaele. (BBO)