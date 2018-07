Woonwijk Steenbakker is feestelijk ingehuldigd 18 juli 2018

De gloednieuwe woonwijk Steenbakker, in de gelijknamige straat nabij de Koolaerdstraat, werd feestelijk ingehuldigd. Een 70-tal nieuwe bewoners - jong en oud - hielden er een optocht begeleid door de fanfare van Moere. Bijna de helft van de woningen werden gebouw door sociale woonmaatschappij WoonWel. "Je ziet steeds minder of zelfs helemaal geen verschil meer tussen sociale en andere woonprojecten", zegt voorzitter van WoonWel Ignace Dereeper.





In de straten zijn zit- en spelelementen voor kinderen en de kavels zijn georiënteerd op maximaal zonlicht in de tuin.





(TVA)