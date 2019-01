Woensdag en donderdag worden kerstbomen opgehaald Timmy Van Assche

18u26 0 Gistel Woensdag 9 en donderdag 10 januari halen de gemeentelijke diensten kerstbomen op bij de inwoners.

De dienst is gratis. Op woensdag worden de bomen in Gistel opgepikt, op donderdag zijn deelgemeenten Moere, Zevekote en Snaaskerke aan de beurt. “Opgelet: kerstbomen in een plastic pot, in netten met aarde of met versiering worden niét meegenomen”, waarschuwt het stadsbestuur.