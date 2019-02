Winnaars eindejaarsactie strijken mooie waardebon op



Timmy Van Assche

14 februari 2019

18u26 0 Gistel De winnaars van de jaarlijkse eindejaarsactie, georganiseerd door de lokale handelaars, heeft de winnaars een mooie waardebon toegestopt.

De plaatselijke afdeling van Unizo, handelaarsbond en onafhankelijke handelaars organiseerden een mooie actie met steun van het stadsbestuur en de economische raad. Per aankoopschijf van 20 euro ontvingen klanten bij deelnemende zaken een lotje en maakten daarmee kans op 87 waardebonnen van elk 25 euro, goed dus voor 2.175 euro. De tweede prijs bedraagt 87 waardebonnen van 15 euro en de derde prijs 84 waardebonnen van 10 euro. Hoofdwinnaar is Christa Desopper, Marleen Blomme werd tweede en Kristien Balanck derde. De prijzen werden uitgereikt in de raadzaal van het administratief centrum in aanwezigheid van het schepencollege en de werkgroep.