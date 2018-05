Wie te voet of met de fiets shopt, krijgt bloemen van Beweging.net 24 mei 2018

02u29 0

Beweging.net deelt bloemen uit aan Gistelnaars die zonder auto komen winkelen in de stad.





"Klanten die met de fiets of te voet een winkel bezoeken, dragen bij aan een milieuvriendelijke stad", zegt contactpersoon Luc Ghyselbrecht. "Zo hebben we minder auto's in ons centrum. Deze klanten hebben we in de bloemetjes gezet."





Tot 31 mei loopt trouwens de campagne 'Gistelen, dichtbij winkelen en genieten', waarbij onder andere een fiets te winnen valt.











(TVA)