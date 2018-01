Wie stal het broertje van deze 'hond'? 31 januari 2018

De zaakvoerster van boetiek Beau M in de Hoogstraat in Gistel is op zoek naar de dief van een zwarte hond uit polyester. Het gaat om de kleinste van twee honden, die het logo van de zaak dragen en aan de ingang prijken. "Maandagavond tussen 17.50 en 17.55 uur, vlak voor sluitingstijd, werd de hond gestolen", zegt Katrien Van Lerberghe. "Ik was net een praatje aan het slaan met een overbuur. Toen ik terugkeerde was de hond weg. Op camerabeelden is te zien hoe de dief hem meeneemt. Ik gaf de dief tot de volgende ochtend tijd om de hond terug te zetten, maar die deed dat niet. Nu zal ik klacht indienen bij de politie en de camerabeelden bezorgen. Zo'n hond is niet goedkoop en het was vooral het uithangbord van onze zaak." Katrien hing intussen een briefje rond de hals van de overgebleven grote hond: 'mis mijn broer' staat er te lezen. (JHM)