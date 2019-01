Whicked Whisky Compagnie organiseert toegankelijke tastings voor breed publiek Van besloten Facebookgroepje tot volwaardige whiskyclub Timmy Van Assche

05 januari 2019

13u08 3 Gistel Wat in 2012 begon als een besloten Facebookgroep, groeide de afgelopen tijd uit tot een volwaardige whiskyclub. Geen uptight of stijf gedoe. Hier worden whisky’s gedronken in een onbevangen en losse sfeer.

Giovanni Laleman, samen met Sebastiaan Samyn, Maarten De Rycker en Arne Dekeyser bezieler van de Wicked Whisky Compagnie, doet het verhaal. “Het begon allemaal toen we met een tiental geïnteresseerden afspraken om naar whiskyfestivals of –cafés te gaan. We deden om de zoveel tijd ook een tasting bij elkaar thuis. We merkten op dat we steeds met dezelfde harde kern bijeenkwamen. We besloten dus om er wat meer systematiek en organisatie in te stoppen. In 2016 was onze vzw geboren en konden we meer mensen aanspreken dan alleen in onze Facebookgroep. Weet je, in Oostende heb je het uitstekende whiskycafé The Green Man en de lounge van Hotel Bero, maar in onze dichte regio stopt het daar zowat. We willen echt alle liefhebbers van het hinterland bereiken.” Giovanni en co willen meteen enkele clichés ontkrachten. “Whisky is echt wel populair bij twintigers en dertigers. Kijk, we zijn zelf tussen de 28 en 34 jaar oud. Dat een whiskygenieter dus een zestigplusser is met een polo-T-shirt, mag je dus meteen vergeten. We houden onze tastings ook ver weg van het snobisme, het mag allemaal wat losser en jovialer zijn. Tastings draaien altijd rond een bepaald thema: we spelen bijvoorbeeld twee whiskyeilanden of twee distilleerderijen tegen elkaar uit, of iedereen brengt zijn of haar eigen fles mee. Whiskyfun staat centraal. Weet je, eigenlijk hadden we onze club veel eerder moeten oprichten.”

Lidmaatschap

In het lokaal van goeie vriend Johan Eelbode komen de leden van de club tot zes keer per jaar bijeen. “Ons tweede werkjaar hebben we nu achter de rug”, gaat Giovanni door. “WWC telt nu zo’n twintig vaste leden. Om lid te worden, betaal je 40 euro per jaar, maar je krijgt er meteen enkele samples, een T-shirt of trui bij. Per tasting betaal je nog eens 30 euro, niet-leden tellen 35 euro neer. Dat betekent eigenlijk dat je als lid één tasting gratis bijwoont. Bovendien trekken we met onze club naar festivals of bijvoorbeeld ook op restaurant. Iedereen is bij ons welkom: lid of geen lid, maar ook vaste gasten zonder lidmaatschap. We zijn een open vereniging. Veel mensen hebben schrik om naar een tasting te komen uit vrees dat ze er te weinig van kennen of domme vragen zouden stellen. Herkenbaar, maar dat gevoel willen we wegwerken. De gemiddelde prijs van een fles die we tijdens een proeverij openen, draait rond de 75 euro. We halen dus geen supermarktwhisky’s boven. De duurste fles die we hebben staan? Dat zal wel een ‘Springbank’ van zeventien jaar oud zijn, gerijpt op sherryhouten vaten. Een zo’n flesje kost makkelijk 250 euro. Onze flessen halen we bij handelaars uit de buurt. Als vrienden bellen we elkaar wanneer we bijvoorbeeld op reis op een speciaal flesje botsen.” Alle info over lidmaatschap vind je op www.wickedwhiskycompagnie.be. Na elke tasting verschijnt op de website ook een verslag van de tasting. Op zondag 13 januari van 14 tot 17 uur richt WWC een whiskycafé in, in de Claventweg. “Het is een opendeur waar onze flessen uit de stock te proeven zijn”, duidt Giovanni. “De toegang is gratis, de prijs is per glas. Dit is een uitstekende manier om kennis te maken met whisky’s en haar liefhebbers.”

Goed doel

Dit jaar zamelde de club geld in voor het goede doel. “We staan er bij stil dat we eigenlijk best dure flessen opentrekken, terwijl sommige mensen niet genoeg geld hebben om rond te komen. Dit bewustzijn vertaalden we in een tasting voor Poverello. We konden de voedselbank zo 460 euro overhandigen – toch een aardige som.” Alle activiteiten van WWC zijn te volgen via Facebook en de site van Uit in Vlaanderen. Meer info: info@wickedwhiskycompagnie.be.