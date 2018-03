Werken aan Kalsijdebrug 09 maart 2018

Maandag start de heraanleg van de afslagstrook aan van de westelijke vleugel van de Kalsijdebrug. Deze werken duren afhankelijk van de weersomstandigheden tot eind april. Tijdens de werken wordt deze afslagstrook voor alle verkeer afgesloten. Het verkeer komende uit de richting van Oostende zal via de Kalsijdebrug Snaaskerke of Leffinge niet kunnen bereiken. Het verkeer komende uit de richting van Snaaskerke (Kanaalstraat) moet omrijden via Oostende (rotonde Duinkerkseweg) om Gistel of Torhout te bereiken. De Lijn zal maatregelen nemen om de woonkern van Snaaskerke te bereiken. Info: 059/27.02.22. (TVA)