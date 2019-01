Werken aan elektriciteitsnet Steenovenstraat-Verloren kost, “best omgeving vermijden” Timmy Van Assche

07 januari 2019

16u52 0 Gistel Momenteel zijn er werken aan de gang om het elektriciteitsnet te verzwaren aan de noordzijde van het kanaal in Snaaskerke.

Nutsmaatschappij Infrax voert zogenaamde verzwaringswerken uit aan het elektriciteitsnet in de Steenovenstraat en Verloren Kost in Snaaskerke. De twee straten liggen ten noorden van de vaart Oostende-Nieuwpoort. “De werken brengen een aantal verkeersbeperkingen met zich mee”, laat het stadsbestuur weten. “Gelieve de aangebrachte signalisatie strikt na te leven. Indien mogelijk vermijd je best deze omgeving.” Volgens de huidige planning zullen de werken tegen eind januari voltooid zijn.