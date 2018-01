Wereldwinkel Oxfam bestaat twintig jaar 02u35 0

Wereldwinkel Oxfam viert haar twintigste verjaardag. Het hele jaar is er elke maand een feestelijke activiteit. Nu vrijdag, tussen 17.30 en 18.30 uur, en zaterdag, tussen 11 en 12 uur, is er een receptie met gratis drankje. Op vrijdag 2 februari om 20 uur komt fotografe Lieve Blancquaert naar zaal Zomerloos voor een lezing over trouwen in het buitenland. Tickets kosten 8 euro. Op zondag 18 maart wordt een fairtradeontbijt georganiseerd in woon- en zorgcentrum Sint-Godelieve. In de maand april worden jongeren op woensdagmiddagen verwend met snoep, chocolade en chips, in mei zijn vrouwen aan de beurt op maandagvoormiddag en in juni de heren op vrijdag. (TVA)