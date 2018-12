Wellnesswinkel opent toonzaal waar je sauna’s kan testen Timmy Van Assche

04 december 2018

16u27 0 Gistel Gervi, specialist in wellnessbeleving voor thuis, opende een nieuwe sfeervolle toonzaal in de Oostendsebaan 24. De zaal is ruim 400 vierkante meter groot en met oog voor detail ingericht. Je vindt er een ruim aanbod jacuzzi’s, sauna’s, infraroodcabines en zwemspa’s, die je kan bekijken, maar ook aanraken en testen.

“Gervi wil wellness bij de mensen thuis brengen. Onze verkopers zijn getraind om de klanten te adviseren en te begeleiden naar de juiste keuze. We focussen niet op de technische uitleg van het product, maar zoeken samen met de klant naar de beste oplossing voor hun wensen en behoeftes. Ook de aankoop van een jacuzzi of sauna moet een goed gevoel geven”, zegt filiaalverantwoordelijke Patrick Tanghe.

“Klanten zullen merken dat een thuiswellness geen onmogelijke droom is” Filiaalverantwoordelijke Patrick Tanghe

“Daarnaast kunnen in onze belevingstuin de producten ook getest worden. Zo kunnen klanten meteen uitproberen of het product goed aanvoelt of niet. Een jacuzzi of infraroodcabine is niet langer een luxe, maar een investering in gezondheid. Wie regelmatig een sauna neemt, heeft in de winter een hogere weerstand. Infraroodcabines worden steeds vaker door rugpatiënten aangekocht en voor wie niet meer op asfalt mag lopen of regelmatig triathlons loopt, is een zwemspa een ideale investering.” Daarnaast is er ook een grotere aandacht voor design. “Een jacuzzi is niet langer een ‘bubbelbad in een hoekje van de tuin’, maar wordt steeds vaker meegenomen in het totaalconcept”, vervolgt Tanghe. “Klanten zullen merken dat een thuiswellness geen onmogelijke droom is.” Gervi opende in 1985 zijn deuren in het Limburgse Maasmechelen. Vandaag telt het zes filialen, verspreid over heel Vlaanderen.