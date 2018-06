Wel 'Ytongblokken' gebroken, maar geen wereldrecord 11 juni 2018

02u29 1 Gistel De geplande wereldrecordpoging van vechtsportclub Fighting Spirit uit Gistel, tijdens de zondag van de Dolle Dagen, is dan toch niet doorgegaan.

Bedoeling was om met 150 personen op hetzelfde moment 'Ytongblokken' - bouwmateriaal gemaakt uit kalk, cement en zand - te breken, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Guinness World Records. "We hadden dit groot aangekondigd, maar moesten de recordpoging afgelasten wegens te weinig financiële ondersteuning en sponsors. Het project is in de koelkast beland, maar we geven niet op en zullen dit op een later moment uitvoeren", zegt hoofdtrainer Hans Balcaen. In de plaats gaf de sportclub gisteren demonstraties in de Stationsstraat in Gistel en dat kon alsnog op heel wat kijklustigen rekenen. "Onze leden brachten een overzicht van de vechttechnieken die onze club beoefent, onder de algemene noemer 'baek ho kwan'. Dat is een combinatie van karate, judo, taekwondo, hapkido, jiujitsu en close combat. Bij ons ligt de nadruk niet op vechten of competitie, maar op zich leren verdedigen op eigen niveau en er vooral plezier aan beleven. Als afsluiter volgden verscheidene breektesten", aldus Hans Balcaen. Vooral dat laatste werd gesmaakt door het publiek. De leden sloegen met hun handen en voeten onder meer Ytongblokken, borstelstelen, dakpannen, borden en houten planken kort en klein. Meer info op fightingspirit.be. (BBO)