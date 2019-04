Weg met oude roosters onder de bomen: Gistel investeert als eerste in regio in ‘terradec’ Timmy Van Assche

10 april 2019

14u26 8 Gistel Het stadsbestuur zal alle oude roosters onder de bomen in de centrumstraten vervangen door een laagje ‘terradec’. Dat is een water- en luchtdoorlatende verharding. “De oude roosters zijn niet onderhoudsvriendelijk en geven de straten geen mooie aanblik”, zeggen burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) en schepen Geert Deschacht (Open Vld).

In de centrumstraten liggen zo’n vijftien tot twintig zogenaamde boomspiegels: grond rond de stam van boompjes die water en lucht doorlaten. Bij de stadskernvernieuwing, begin jaren 2000, opteerde het toenmalige bestuur om onder de bomen roosters te leggen. “Maar die zijn aan vervanging toe”, duidt burgemeester Defreyne. “Sommige roosters worden door de boomwortels omhoog geduwd. Maar bovenal: al het onkruid groeit er gewoon door en geven de straten geen mooie aanblik. Als eerste stad in de wijde regio zullen we de roosters vervangen door een laagje ‘terradec’.” Schepen van Openbare Werken en Infrastructuur Geert Deschacht (Open Vld) pikt in. “Onze technische dienst heeft steevast handenvol werk om al het woekerende onkruid van onder de zware roosters te verwijderen; een tijdrovend en intensief karwei. Terradec is waterdoorlatend, onkruidwerend en naadloos - er is dus geen niveauverschil tussen het voetpad en de boomspiegel. Het is bovendien een duurzame oplossing en antislip.” Eén boomspiegel in de Stationsstraat werd al aangepakt, de rest volgt binnenkort. De werklieden van de stad zullen de werken in eigen beheer uitvoeren.