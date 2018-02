Weer vluchtelingen rond snelwegparking: 14 illegalen gered uit koelwagen 22 februari 2018

02u28 0 Gistel De voorbije dagen werden opnieuw grote groepen vluchtelingen opgemerkt rond de snelwegparking in Jabbeke. Bij het bedrijf Rodanar in Gistel werden 14 illegalen ternauwernood uit een koelwagen gered. "Ze bonkten op de wanden en riepen om zuurstof", zegt plant manager Bram Bruyneel.

Het Gistelse bedrijf Rodanar, een producent van houten paletten, stond dinsdagmorgen even in rep en roer, toen een Oost-Europese leverancier aan het loket vroeg om de politie te bellen. "De man had gebonk gehoord op de wanden van zijn koelwagen", vertelt plant manager Bram Bruyneel. "Het was meteen duidelijk dat het om vluchtelingen ging, want er werd in het Engels om zuurstof geroepen." De politie kwam ter plaatse en kon veertien vluchtelingen uit de koelruimte bevrijden. Ze verkeerden in ademnood en hadden zelfs al geprobeerd om de deuren van de koelwagen open te breken. "Gelukkig lag het koelsysteem niet aan, want anders had hier wellicht een ramp plaatsgevonden", denkt Bruyneel. De transmigranten kropen wellicht in de koelwagen op de snelwegparking in Jabbeke, waar de chauffeur zijn nachtrust had genomen. Maandagavond waren al groepen van elf en twintig vluchtelingen gespot nabij de parking en dinsdagnacht werden twaalf Irakezen opgepakt in een bushokje in het centrum. "Het is duidelijk dat de smokkelorganisaties opnieuw volop actief zijn op en rond de parking van Jabbeke", stelt Frank Demeester van het Brugse parket. Opvallend: ondanks het actieplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) waren er geen privébewakers aanwezig. "Zij kunnen immers geen vijf parkings tegelijk bewaken", verduidelijkt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. "Afhankelijk van de activiteit op de parkings, bekijkt de federale politie permanent waar de nood het hoogst is. Er wordt dus kort op de bal gespeeld. Zelfs indien 's nachts blijkt dat de bewaking elders nodig is, zullen zij zich meteen verplaatsen."





