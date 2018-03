Weer klachten over bruin leidingwater 22 maart 2018

02u52 0

Vanuit de centrale Dorpsstraat klaagden buurtbewoners opnieuw over bruin leidingwater.





Het probleem sleept al jaren aan. In de oude, gietijzeren leidingen zitten kleine ijzeren partikeltjes die de bruine kleur veroorzaken. Het probleem doet zich voor wanneer de stroomrichting verandert, bij een technische storing, capaciteitsprobleem of een verhoogde afname van leidingwater in de regio. Drinkwaterleverancier De Watergroep lost het probleem tijdelijk op door de leidingen te spoelen. Dat deed ze ook deze week.





Een permanente oplossing is het vernieuwen van de drinkwaterleiding met pvc-buizen. Die vervanging gebeurt tijdens de dorpskernvernieuwing.





"Voor de zomer komt het dossier op de gemeenteraad. Dit najaar zal de dorpskernvernieuwing in verschillende fases starten en wordt ook het drinkwaterprobleem aangepakt", stelt burgemeester Bart Halewyck (CD&V). (TVA)