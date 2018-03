Vrouw gekneld in voertuig 30 maart 2018

Op de E40 in Gistel is woensdagavond rond 20 uur een vrouw met haar voertuig in de gracht beland. De vrouw zat met de benen gekneld in haar wagen en kon niet op eigen houtje ontsnappen uit haar auto. Ze werd bevrijd door de brandweer en overgebracht naar het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Het ongeval gebeurde tussen de snelwegparking van Westkerke en het op-en-afrittencomplex van Gistel, in de richting van Calais. Tijdens de interventie was de rechter rijstrook afgesloten. Een takeldienst sleepte de zwaar beschadigde wagen weg. (BBO)