Vrouw (43) steelt 34.000 euro van eigen schoonmoeder die intussen stierf: “Deed je vreugdedansje na haar dood?” JHM

28 maart 2019

14u33 0

Een 43-jarige vrouw uit Gistel heeft op schaamteloze wijze op nauwelijks twee jaar tijd liefst 34.232 euro gestolen van haar eigen schoonmoeder. Sabrina V. is samen met de stiefzoon van slachtoffer S., die in het rusthuis verbleef. V. presenteerde zich als vriendin en gesprekspartner, ging gaandeweg inkopen doen voor de vrouw maar profiteerde ervan om télkens ook voor zichzelf boodschappen te doen en geld af te halen. De feiten kwamen eind 2017 uit en de vrouw beloofde alles terug te betalen. Alleen: ze betaalde tot nu toe nog geen cent en vorige maand overleed S. op 88-jarige leeftijd. “Dat jij hier nog uw gezicht durft te tonen begrijp ik niet! Je zou door de grond moeten zakken van schaamte. Dat menske is gestorven terwijl ze geen rosse cent terugzag. Je hebt een vreugdedansje gedaan zeker toen je hoorde dat ze gestorven is?” sneerde de rechter. Door het overlijden van S. vervalt immers ook de burgerlijke vordering en moet Sabrina V. het gestolen geld allicht niet terugbetalen. Tenzij er erfgenamen opduiken die de zaak willen verderzetten maar die zijn er voorlopig niet. Tenzij: de enige erfgenaam zou de vriend van dievegge V. kunnen zijn, maar die is nog steeds met haar samen, ondanks dat zijn eigen stiefmoeder beroofd werd. “Het was om inkopen voor hem te doen dat ik het geld stal”, verklaarde V. zelfs. Sabrina V. riskeert overigens een jaar cel. Vonnis op 25 april.