Vrouw (20) zwaargewond na crash tegen paal 28 augustus 2018

Op de oprit van de E40 in Gistel, in de richting van Brussel, is zondagavond rond 22.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een 20-jarige vrouw uit Zedelgem begon te slippen en botste met de bestuurderszijde tegen een verlichtingspaal. Het slachtoffer zat gekneld in haar Kia Picanto. "We hebben de wagen volledig opengeknipt om het slachtoffer te bevrijden. Dat nam toch een half uur in beslag", zegt majoor Frank Vanhixe van brandweerpost Gistel. Het slachtoffer werd met zware verwondingen maar niet in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het was takeldienst Degrave uit Middelkerke die het ongeval opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. "Ik heb meteen mijn wagen met zwaailichten in het begin van de oprit geparkeerd om het verkeer de weg te beletten. Tot de hulpdiensten er waren, bleef ik inpraten op het slachtoffer zodat ze het bewustzijn niet zou verliezen", reageert Coen Degrave. (BBO)