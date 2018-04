Vroegere KVG herstart als 'unIK' 10 april 2018

Een aantal jaar geleden stopte de Katholieke Vereniging Gehandicapten met alle activiteiten. Meer dan vijftig jaar lang was de afdeling een begrip. Een groep sympathisanten richt nu unIK!@Gistel op. "Met het stopzetten van de KVG konden personen met een beperking helaas nergens terecht", vertellen stichters Joke Vandecasteele, Liesbeth Vandamme en Tom De Wispelaere. "unIK!@Gistel geeft mensen met een beperking een stem en vormt een ontmoetingsplaats. Er worden infomomenten gehouden over de reglementering voor personen met een beperking." Zondag 15 april, tussen 14 en 18 uur, is er een eerste bijeenkomst in het Oud Stadhuis in de Hoogstraat 1. Er wordt een stellingenspel georganiseerd en er is een receptie. (TVA)