Vrijgelaten ‘cannabisboeren’ smeken collega’s om steun: “Wie kan ons 100 euro lenen om eten te kopen in de supermarkt?” Bart Boterman

28 maart 2019

15u46 0 Gistel De onderzoeksrechter heeft landbouwerszoon en slager Nico D. (39) uit Moere aangehouden op verdenking van de teelt van een cannabisplantage. Zijn ouders Rik D. (65) en Fientje J. (63) zijn vrijgelaten, vanwege hun toestand en om voor de dieren te zorgen. De familie ontkent alle betrokkenheid. “Mijn cliënt zegt dat Nederlanders de stal huurden. Hij was niet op de hoogte van de kweek”, zegt de advocaat van de zoon. Alleen... het huis is verbonden met de varkensstal in kwestie. De ouders smeken hun collega-landbouwers intussen om steun.

In de varkensstal waar tot dinsdag een plantage van 2.400 cannabisplanten te vinden was, is geen enkel plantje meer te zien. Wel nog de verbrande restanten van ventilatoren en generatoren. Rik D. (65) en Fientje J. (63) zijn opnieuw thuis. Ze wisten volgens hun verklaringen bij de speurders niet dat er cannabis werd gekweekt in de stallen.

De familie verhuurde de leegstaande loods aan Nederlanders en was zich van geen kwaad bewust Advocaat Joachim Vanspeybrouck

“Dat is ook de verklaring van mijn cliënt. De familie verhuurde de leegstaande loods aan Nederlanders en was zich van geen kwaad bewust”, zegt Joachim Vanspeybrouck, advocaat van de aangehouden zoon. Die verklaring lijkt onwaarschijnlijk, gezien het huis via een koterij verbonden is aan de varkensstal. Alsof ze de wietgeur niet konden ruiken en de generatoren niet hoorbaar waren.

Vrij maar verdacht

Dat de ouders op vrije voeten zijn, betekent niet dat ze niet verder verdacht worden. Het parket van Brugge geeft enige duiding. “Voorlopige hechtenis, een beslissing van de onderzoeksrechter, zegt niets over schuld en onschuld. Dergelijke maatregel wordt genomen indien er bijvoorbeeld vluchtgevaar is. Als iemand vrijgelaten wordt, betekent dat niet dat er geen onderzoek lopende is”, schetst procureur Fien Maddens. Ze bevestigt dat momenteel enkel de zoon is aangehouden. Het lijkt wel duidelijk dat zoonlief de spilfiguur is en alle touwtjes in handen had.

De reden dat de ouders niet in voorhechtenis zitten - en het parket dat evenmin vorderde bij de onderzoeksrechter - is tweeledig. Enerzijds is er hun fysieke toestand. Rik D. verloor een been tijdens een ongeval en Fientje J. verloor een been door amputatie wegens botkanker. Anderzijds zitten op de boerderij nog dieren die verzorgd moeten worden. Het gerecht liet wel alle bankrekeningen blokkeren en nam alle aangetroffen geldsommen in beslag.

Geen cent meer

Intussen kwamen enkele collega-landbouwers naar het erf om geleende of gehuurde spullen op te halen, nadat ze het nieuws van de cannabisplantage vernamen. Het landbouwersechtpaar vroeg aan verschillenden onder hen om een honderdtal euro te lenen. “’We hebben geen enkele cent meer, zelfs niet om naar de supermarkt te gaan’, vertelden Rik en Fientje. Ik weigerde, want wil hier niets mee te maken hebben”, getuigt een collega-landbouwer anoniem. Vrijdag komt Nico D. voor de raadkamer, met het oog op een verdere aanhouding.