Voor de zoveelste keer: auto belandt in gracht naast afrit E40 23 januari 2018

Op de afrit van de E40 in Gistel in de richting van Brussel is gisteren rond 10.30 uur een vrouw met haar auto uit de bocht gegaan. De auto scheerde door het struikgewas en belandde in de gracht. De hulpdiensten gingen massaal ter plaatse en riepen zelfs duikers op omdat de auto in de sloot lag en er mogelijks verdrinkingsgevaar was. Uiteindelijk was dat niet het geval. De bestuurster kon op eigen houtje uit haar wagen kruipen. Ze was in shock en had pijn in de borst. Ze werd naar het ziekenhuis overgebracht ter controle. Een takeldienst haalde de wagen uit de sloot. Maandelijks belanden tal van voertuigen in de sloot naast de afrit. (BBO)