Volkstuintjes op site Molenhoeve 02 februari 2018

Het stadsbestuur zal tien volkstuintjes aanleggen op de site van de Molenhoeve in de Warandestraat 29, achter de molenschuur. De percelen zijn ongeveer 55m² groot. De Pieter Bortiertuintjes - zo noemt het project - krijgen ook een gemeenschappelijk tuinhuis met werkmateriaal. Op jaarbasis betalen de gebruikers 40 euro. Gezinnen of alleenstaanden zonder tuin krijgen voorrang. Daarna worden de tuintjes verloot. Het volledige huishoudelijke reglement ligt ter inzage bij de milieudienst in het administratief centrum. Wie een tuintje wil, kan voor 15 maart mailen naar milieu@gistel.be of een brief sturen naar de milieudienst in de Heyvaertlaan 18. Het project wordt aangelegd dankzij 15.000 euro Vlaamse subsidies. (TVA)