Vluchtmisdrijf na aanrijding bejaarde fietsster 06 augustus 2018

02u36 0

Op de Markt in Gistel pleegde een onbekende bestuurder zaterdag om 11 uur vluchtmisdrijf nadat hij de 82-jarige G.S. uit Gistel op haar fiets aanreed.De vrouw fietste richting Markt toen plots een auto met aanhangwagen in een bocht aan haar haperde waardoor de vrouw ten val kwam. Ze werd met lichte verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.(JHM)