Vliegtuigbom gecontroleerd tot ontploffing gebracht 25 april 2018

In een veld langs de Vaartstraat in Gistel heeft ontmijningsdienst DOVO gisternamiddag rond 15.30 uur een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gecontroleerd tot ontploffing gebracht.





De explosie ging gepaard met een luide knal en deed de grond rond de ingegraven bom een zevental meter hoog opvliegen. Tijdens de ontmijning werd de Vaartstraat een vijftal minuten volledig afgesloten. De vliegtuigbom werd maandagavond door de bouwfirma Beeuwsaert Construct aangetroffen tijdens werken op de nieuwe jeugdsite van Stad Gistel, die momenteel in aanbouw is.





"Het ontstekingsmechanisme van de vliegtuigbom stond nog op scherp. Er was een perimeter van 250 meter nodig uit veiligheidsoverwegingen", zegt burgemeester Bart Halewyck (CD&V). De bom was zo'n 30 centimeter lang en had een diameter van ongeveer 9 centimeter. DOVO plaatste het projectiel in een put en voorzag het van andere explosieven om een ontploffing te creëren. Dat verliep zonder incidenten. (BBO)